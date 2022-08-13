Фестиваль петербургских пышек пройдет перед матчем «Зенита» и ЦСКА на «Газпром Арене»

Перед игрой с ЦСКА на стадионе пройдет фестиваль пышек. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургский «Зенит» примет столичный ЦСКА в главном матче пятого тура Российской Премьер-лиги. Один из двух, наряду со «Спартаком», главных раздражителей сине-бело-голубых, приедет в Петербург в статусе лидера. Армейцы после четырех туров занимают первое место с десятью баллами, тогда как «Зенит» заработал только восемь.

- Сегодня сразимся с ЦСКА на «Газпром Арене». Начало встречи — в 17:00 по петербургскому времени. Fan ID не требуется! – сообщает пресс-служба петербургского клуба.

В противостоянии с армейцами Зениту не сможет помочь травмированный Клаудиньо. Кто его заменит – пока интрига. Возможно это будет экс-спартаковец Зелимхан Бакаев.

Но не футболом единым будут развлекать болельщиков. Перед матчем состоится традиционный фан-променад, а с 15:00 на стадионе устроят фестиваль петербургских пышек с сахарной пудрой и чаем.

- На третьем этаже, у центральной лестницы Трибуны С, также будут знакомые и любимые поколениями ленинградцев горячие беляши и сочные чебуреки! - заманивает пресс-служба «Зенита».