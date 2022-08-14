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Происшествия14 августа 2022 10:02

Женщину сбила насмерть машина в центре Петербурга

Авария произошла на Дворцовой набережной
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Женщину насмерть сбила машина у Дворцовой площади

Женщину насмерть сбила машина у Дворцовой площади

Фото: СОЦСЕТИ

В центре Санкт-Петербурга машина насмерть сбила женщину. Авария произошла ночью 14 августа 2022 года на Дворцовой набережной. Подробности смертельного ДТП рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В половину третьего ночи 14 августа 39-летнюю женщину насмерть сбил автомобиль "Киа Рио", за рулем которого находился 26-летний парень, - рассказали в полиции.

Сообщается, что авария случилась возле дома 38 по Дворцовой набережной. В этот момент женщина решила перейти дорогу, несмотря на красный свет светофора. От столкновения с автомобилем пешеход скончалась на месте происшествия.

В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, устанавливаются все детали происшествия.