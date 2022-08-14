Мужчина избил и изнасиловал маникюршу в Петербурге

В Колпино избили и изнасиловали мастера маникюра Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге мужчина избил и изнасиловал женщину, работающую мастером маникюра. Инцидент произошел 13 августа 2022 года в городе Колпино. Об этом пишет издание "Мойка78".

- В больницу попала 45-летняя женщина. Она была вся избита, а также заявила, что ее изнасиловали, - пишет издание.

У женщины были ушибы на голове, а также на ногах и ногах. Пострадавшая объявила, что над ней надругался 48-летний мужчина, который живет в квартире дома на улице Братьев Рабченко.

Известно, что данный мужчина нее уже был судим за причинение легкого вреда здоровью. Его задержали и доставили в следственный отдел. После допроса подозреваемого отпустили под обязательство о явке.

На данный момент проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.