Мужчина избил и изнасиловал маникюршу в Петербурге

В Колпино избили и изнасиловали мастера маникюра
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
В Санкт-Петербурге мужчина избил и изнасиловал женщину, работающую мастером маникюра. Инцидент произошел 13 августа 2022 года в городе Колпино. Об этом пишет издание "Мойка78".
- В больницу попала 45-летняя женщина. Она была вся избита, а также заявила, что ее изнасиловали, - пишет издание.
У женщины были ушибы на голове, а также на ногах и ногах. Пострадавшая объявила, что над ней надругался 48-летний мужчина, который живет в квартире дома на улице Братьев Рабченко.
Известно, что данный мужчина нее уже был судим за причинение легкого вреда здоровью. Его задержали и доставили в следственный отдел. После допроса подозреваемого отпустили под обязательство о явке.
На данный момент проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.