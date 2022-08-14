Мотоцикл и легковушка попали в ДТП на КАД Петербурга

Мотоцикл и легковушка попали в ДТП на КАД Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге на Кольцевой автодороге мотоцикл и легковушка попали в аварию. ДТП произошло днем 14 августа 2022 года на внутренней стороне трассы. Как рассказывают в социальной сети очевидцы, был еще и третий участник аварии.

- Мотоциклиста на "Хонда" во втором ряду сзади догнала красная машина, которая ехала виляя по дороге, и он рикошетом ушел в "Опель" на 31-ом километре внутренней стороны КАД, - рассказали свидетели.

Судя по фотографиям с места аварии, от удара "Опель" развернуло на 180 градусов и он врезался в отбойник. Мотоциклист упал прямо на асфальте. А вот той самой красной машины, которая якобы стала виновницей ДТП, на кадрах с места аварии нет.

Сообщается, что мотоциклиста, 37-летнего мужчину, с места аварии госпитализировали в Токсовскую больницу. У него сломана нога. Как себя чувствует второй участник аварии не сообщается.