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Происшествия14 августа 2022 14:30

Подросток-испанец с булимией попал в реанимацию в Петербурге

Мальчика откачивали врачи Филатовской больницы
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Испанский подросток попал в петербургскую реанимацию

Испанский подросток попал в петербургскую реанимацию

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге подросток-испанец попал в больницу. В первом часу ночи 13 августа 2022 года 14-летнего мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии с отравлением. Его поместили в отделение реанимации. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 14-летнего мальчика увезли в стационар 13 августа в первом часу ночи из квартиры на Варшавской улице с признаками отравления таблетками, - рассказал источник.

Известно, что мальчик страдает от булимии - патологического отсутствия аппетита. Пытаясь вылечится, подросток слишком много выпил таблеток, прописанных врачом из-за чего попал в Филатовскую больницу, где в реанимации его откачивали врачи.

Известно, что мальчик с родителями постоянно проживает в Испании. Мать у него русская.