Разлагающийся труп мужчины нашли рядом с вузом в Петергофе

В лесополосе Петергофа недалеко от здания СПбГУ нашли разлагающийся труп мужчины в спортивных штанах Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В городе Петергофе в Санкт-Петербурге недалеко от университета нашли разлагающийся труп мужчины. Тело обнаружили в лесополосе рядом со зданием Санкт-Петербургского государственного университета на Университетском проспекте, где располагается факультет прикладной математики. Об этом 14 августа 2022 года пишет "Мойка78".

- Тело мужчины успело частично разложиться. На вид ему было около 40 лет, - пишет издание.

Умерший был одет в спортивные штаны черного цвета и кроссовки. На груди мужчины красовалась татуировка. Волосы у него светлые, а рост около 170 сантиметров.

При осмотре внешних признаков насильственной смерти обнаружено не было. Тело направили в морг для установления причины смерти, а также личности погибшего.