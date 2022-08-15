Мигранты на каршеринге воровали решетки канализации с трассы «Скандинавия»

Мигранты украли 100 решеток ливневой канализации на 700 тысяч рублей. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Полицейские Курортного района задержали троих мигрантов, воровавших решетки канализации на трассе «Скандинавия». Уроженцы одной из страны бывшего СССР придумали «гениальную» схему: взять в прокат два грузовых микроавтобуса из каршеринга и на них отправиться за металлом.

- Наряд ДПС обратил внимание на два микроавтобуса «Форд Транзит», стоящих у обочины. При виде полицейских из машин выскочили пятеро мужчин и бросились бежать в лес. Осмотр машин объяснил причину бегства. Полицейские обнаружили внутри 100 чугунных решеток, ливневой канализации, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Троих беглецов инспекторам удалось поймать и доставить в отдел полиции. Всем задержанным оказалось от 25 до 30 лет. Сейчас на них заведено уголовное дело по статье «покушение на кражу в крупном размере». Стоимость решеток составляет 700 тысяч рублей.

Оставшихся двоих злоумышленников ищут.