Только 24 свободных койки для больных коронавирусом осталось в Петербурге

В Петербурге почти не осталось свободных ковидных коек. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге почти не осталось свободных карантинных коек, предназначенных для пациентов с коронавирусом. Исходя из данных ежедневной справки по эпидемиологической обстановке, которую публикует Смольный, доступны лишь 24 койки в восьми стационарах.

- Развернуто коек для больных с COVID-19 и пневмониями мест: 2142; На лечении в стационарах с COVID-19 и пневмониями, человек: 2118, говорится в документе.

Нехитрый подсчет и дает 24 свободных места.

Графа "свободный коечный фонд", % относительно норматива Минздрава, оставлены пустой, без данных.

При этом федеральный портал Стопкоронавирус.рф, который получает данные от региональных управлений Роспотребнадзора, нехватку мест фактически опровергает, указывая, что в городе свободно более 30% от ковидного коечного фонда. Это, к слову, единственный из пяти пунктов, по которому Петербург соответствует показателям региона, где нет коронавируса.

Отметим, что за минувшие сутки в городе заболели 3782 человека, выздоровели - 1722, скончались - 11, госпитализированы - 112.