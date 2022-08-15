Дорожники будут поливать дороги водой во время жары в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге снова наступила жара. Потепление в городе началось еще на прошлой неделе. Поэтому комитет по благоустройству города начал принимать меры, чтобы хоть как-то облегчить горожанам жизнь. В частности дорожники начали поливать дороги водой. Об этом в комитете рассказали 15 августа 2022 года.

- На прошлой неделе комитет дал распоряжение усилить полив проезжей части и тротуаров. Эти меры должны спасти асфальт от деформации во время воздействия высоких температур и увлажнить воздух в городе, чтобы жителям стало легче дышат, - сообщили в ведомстве.

За неделю было потрачено 40 тысяч кубометров воды и 13 тысяч литров специального шампуня. Также за неделю из города было вывезено 1,4 тысяча кубов грязи, а с дорог собрано 1,2 тысяча смета.

На этой неделе на уборку улиц будут ежедневно выходить почти 500 машин, а по утрам более 860 дворников.