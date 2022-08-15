Девочка выпала из окна в детском лагере в Ленобласти

В детском лагере в Ленобласти ребенок выпал из окна Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области в детском лагере девочка выпала из окна. Инцидент произошел с третьеклассницей днем 14 августа 2022 года в лагере в поселке Петровское в Приозерском районе области. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Около 16:50 часов дня девятилетняя девочка по собственной неосторожности выпала из окна в корпусе в детском лагере, - сообщает источник.

Известно, что ребенок находился на втором этаже корпуса №6. В какой-то момент она облокотилась на москитную сетку, которая не выдержала веса девочки и выпала вместе со школьницей. На место сразу же приехала скорая помощь и госпитализировала девочку в больницу.

Медики диагностировали у пострадавшей закрытый перелом седалищной кости и ссадину на ноге. Состояние девочки оценивается как средней тяжести. По факту произошедшего проводится проверка.