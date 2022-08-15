Двое мужчин избили водителя машины во время дорожного конфликта в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области произошел дорожный конфликт, во время которого пострадал водитель машины. Днем 14 августа 2022 года в полицию Всеволожского района позвонил 28-летний мужчина, который рассказал, что на него напали двое. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Заявитель рассказал, что у дома 33 по улице Главной двое неизвестных мужчин избили его металлическими предметами в ходе возникшей ссоры на дороге, - сообщили в полиции.

Насколько известно, госпитализация пострадавшему не потребовалась. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью.

На данный момент проводится проверка. Подозреваемых разыскивают.