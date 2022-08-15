Ученые Петербурга разработали мастер-модель авиационного двигателя

Петербургские ученые разработали мастер-модель авиационного двигателя Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге ученые разработали мастер-модель авиационного двигателя. Это следующий шаг в развитии технологии цифровых двойников. Разработкой занимались инженеры Центра компетенций НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии». Это трехмерная модель газотурбинного двигателя, состоящая из модулей. Об этом 15 августа 2022 года рассказали в Смольном.

- В Центре компетенций НТИ на базе экосистемы инноваций Политехнического университета успешно разрабатываются решения для создания изделий мирового уровня с применением новых производственных технологий, - отметил вице-губернатор города Владимир Княгинин.

Он пояснил, что разработки цифровых двойников имеют большой потенциал для развития экономики Петербурга и всей страны. Эти технологии на сегодняшний день используются во многих отраслях.