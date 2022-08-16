Санкт-Петербург вошел вТОП-3 направлений России для отдыха в бархатный сезон

Петербург привлекает туристов и осенью. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Санкт-Петербург вошел в тройку самых популярных направлений в России для отдыха в бархатный сезон. Лидером стал курортный город Сочи, что не удивительно. Второе место заняла Москва, а третье - Северная столица. Правда, есть одно «но»: популярность оценивалась по бронированию авиабилетов. А это значит, что такие направления, как Крым и другие южные города России, где до настоящего времени закрыты гражданские аэропорты, не смогли попасть в рейтинг.

- Больше всего билетов с вылетами в период с 1 сентября по 15 октября оформлено в Сочи. Доля за год выросла с 19,2% до 32,1%. Очевидно, что в пользу Сочи перераспределилась часть пассажиропотока из Краснодара, Анапы и Геленджика, - сообщает пресс-служба сервиса Туту.ру.

Средняя стоимость авиабилета в Сочи в бархатный сезон составляет более восьми тысяч рублей с человека в одну сторону.

Бронирования билетов в Москву и Санкт-Петербург составляют 13,7% и 9,6% соответственно, а средняя цена перелета держится чуть ниже семи тысяч рублей.

В пятерку лидеров также входят Минеральные Воды и Калининград.