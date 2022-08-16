В особняке Салтыковой на Большой Морской улице начали сносить все дворовые флигели

На Большой Морской сносят внутренние флигели особняка Салтыковой. Фото: t.me/sos_spb_snos

Гразозащитники Петербурга вновь бьют тревогу: в особняке Е.П. Салтыковой на Большой Морской, 51, начали снос дворовых флигелей. И это при том, что здание 1845 года постройки является объектом культурного наследия и имеет охранный статус.

- 2017 году КГИОП согласовал разборку флигелей. Но это распоряжение уже утратило силу по истечении сроков. Мы полагаем, что снос ведется незаконно, - сообщает градозащитный телеграм-канал «SOS СПб СНОС».

По данным общественников, владельцем территории является некое ООО с головной компанией, зарегистрированной на Кипре.

По данным издания «Деловой Петербург», в 2016 году эта структура подала заявку на реконструкцию особняка Салтыковой под гостиницу, а в 2020 году был заключен контракт с властями города.