Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 августа 2022 6:03

В особняке Салтыковой на Большой Морской улице начали сносить все дворовые флигели

Градозащитники напоминают, что дом 1845 года постройки является объектом культурного наследия
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
На Большой Морской сносят внутренние флигели особняка Салтыковой. Фото: t.me/sos_spb_snos

На Большой Морской сносят внутренние флигели особняка Салтыковой. Фото: t.me/sos_spb_snos

Гразозащитники Петербурга вновь бьют тревогу: в особняке Е.П. Салтыковой на Большой Морской, 51, начали снос дворовых флигелей. И это при том, что здание 1845 года постройки является объектом культурного наследия и имеет охранный статус.

- 2017 году КГИОП согласовал разборку флигелей. Но это распоряжение уже утратило силу по истечении сроков. Мы полагаем, что снос ведется незаконно, - сообщает градозащитный телеграм-канал «SOS СПб СНОС».

По данным общественников, владельцем территории является некое ООО с головной компанией, зарегистрированной на Кипре.

По данным издания «Деловой Петербург», в 2016 году эта структура подала заявку на реконструкцию особняка Салтыковой под гостиницу, а в 2020 году был заключен контракт с властями города.