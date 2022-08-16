Автобус с туристами из Таллина в Петербург развернули на границе и отправили обратно в Нарву

В компании-перевозчике LuxExpress комментариев пока не дали. Фото: LuxExpress

Туристы не могут уехать домой в Петербург из Таллина. О застопорившейся поездке люди написали в соцсетях.

По словам путешественников, автобусы развернули на границе Эстонии с Россией и принудили вернуться в автобусный парк в Нарве. При этом водители разводят перед пассажирами руками, мол, когда поедем - не знаем. В чем причина незапланированной остановки, точно не ясно.

В компании LuxExpress, которая курировала сегодняшний рейс, о проблеме не слышали.

- На данный момент у нас нет такой информации, не можем прокомментировать, – признался оператор горячей линии перевозчика.

Истинные причины пока не ясны, но, вероятно, проблема связана с вывозом танка-памятника Т-34. Сегодня правительство Эстонии решило перенести танк из Нарвы в эстонский военный музей, памятник уже сняли с постамента и повезли на военном трейлере в сторону Таллина.

- Граница закрыта с утра. Вывозят памятник русским солдатам, - подтвердила догадку в соцсетях петербурженка по имени Ольга.