Новую школу построят в Колпино Петербурга

В Колпино между улицами Загородной и Севастьянова появится новая школа Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге в Колпино построят новую школу. Она разместится между улицами Загородной и Севастьянова. Госстройнадзор уже выдал разрешение на начало стройки. Об этом 16 августа 2022 года рассказали в Смольном.

- Планировка здания разработана с учетом разделения потоков начальной и средней общеобразовательных школ по разным блокам для комфортного пребывания детей разных возрастов, - уточнили в городской администрации.

В школе, помимо учебных классов, также будут два бассейна: один большой, второй маленький. Также в учебном заведении запланированы спортивные и актовые залы, большая библиотека, мультимедийные кабинеты и различные мастерские для развития детей.

Школа появится в жилом квартале, который активно развивается. Сроки ввода в эксплуатацию здания пока не названы.