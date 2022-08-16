Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 августа 2022 13:21

Новую школу построят в Колпино Петербурга

Она разместится между улицами Загородной и Севастьянова
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В Колпино между улицами Загородной и Севастьянова появится новая школа

В Колпино между улицами Загородной и Севастьянова появится новая школа

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге в Колпино построят новую школу. Она разместится между улицами Загородной и Севастьянова. Госстройнадзор уже выдал разрешение на начало стройки. Об этом 16 августа 2022 года рассказали в Смольном.

- Планировка здания разработана с учетом разделения потоков начальной и средней общеобразовательных школ по разным блокам для комфортного пребывания детей разных возрастов, - уточнили в городской администрации.

В школе, помимо учебных классов, также будут два бассейна: один большой, второй маленький. Также в учебном заведении запланированы спортивные и актовые залы, большая библиотека, мультимедийные кабинеты и различные мастерские для развития детей.

Школа появится в жилом квартале, который активно развивается. Сроки ввода в эксплуатацию здания пока не названы.