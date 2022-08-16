Вандалы изрисовали граффити с Виктором Цоем в Петербурге

Вандалы разукрасили граффити с Виктором Цоем в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге вандалы разукрасили граффити с Виктором Цоем. Несколько портретов музыканта украшают стены на улице Блохина рядом со знаменитой "Камчаткой", где некогда выступала группа "Кино". 15 августа 2022 года здесь проходил концерт, посвященный годовщине со дня смерти Цоя. После этого и появились эти "художества".

- На улице Блохина зарисовали глаза Цою, - написал очевидец.

Все три портрета солиста группы "Кино" оказались изуродованы. На всех у Цоя закрашены глаза зеленой краской.

Досталось и другим музыкантам Фото: Лилия КОЗЛОВА

Но досталось не только Виктору Цою. По какой-то причине вандалы решили изуродовать и граффити с Джоном Ленноном, а также потрет Егора Летова.