Новая школа открылась на Комендантском проспекте в Петербурге

Школа на Комендантском проспекте введена в эксплуатацию Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Приморском районе Санкт-Петербурга открылась новая школа. Она расположилась на Комендантском проспекте в муниципальном округе Коломяги. Учебное заведение только что достроили и уже ввели в эксплуатацию. Об этом 16 августа 2022 года сообщили в комитете по строительству города.

- Новая общеобразовательная школа на 1375 мест находится в доме 69, корпус 2, строение 1 по Комендантскому проспекту, - пояснили в Смольном.

Здание школы четырехэтажное. Помимо учебных кабинетов в ней есть множество мастерских, в частности для обработки металла, дерева, а также мастерская по шитью. Также в учебном заведении имеется два бассейна, три спортивных зала, актовый зал и современная столовая. Кабинет для обучения кулинарии также есть. На территории школы обустроена спортивная площадка и игровая площадка.