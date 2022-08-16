Финляндия в 10 раз сократит выдачу туристических виз россиянам с сентября

Финляндия с сентября сократит выдачу туристических виз россиянам в 10 раз Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Финляндия решила все же сократить выдачу виз гражданам России. С сентября 2022 года число выдаваемых туристических виз сократится в 10 раз. Об этом портал Yle со ссылкой на главу МИД Финляндии Пекку Хаависто. Помимо этого Финляндия сократит время подачи заявлений на туристические визы. Теперь подать документы можно будет только по определенным дням недели или часам в течение дня.

- Неуместно, что Финляндия стала перевалочным пунктом для отпуска россиян в Европе, - отмечает глава МИД Финляндии.

Также если Финляндия упразднит соглашение об упрощении визового режима с Россией, то стоимость оформления визы вырастет более чем вида раза с 35 до 80 евро.

Таким образом в приоритете останутся только визы по семейным обстоятельствам, работе или учебе.