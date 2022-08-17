На 30% выросло число вызовов врача на дом в Петербурге

У врачей резко выросло число вызовов на дом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге резко выросло количество вызовов врачей на дом. За последнее время число звонков, которые регистрирует АТС Смольного, растет на 25-30 процентов еженедельно. Медики связывают это с подъемом заболеваемости коронавирусом.

- Действительно значительно увеличилось количество вызовов врачей на дом. В понедельник, пиковый день, было 27 тысяч звонков— рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург» директор АТС Смольного Андрей Захаров.

По его словам, это рекордное число вызовов за долгое время. Также растет и количество петербуржцев, которые по телефону записываются на вакцинацию. Если в июне было около 10 тысяч заявок, в июле - 20 тысяч, то к середине августа - уже 22 тысячи.

Напомним, что с июля по август число суточных заражений коронавирусом в Петербурге выросло в десять раз. Накануне заболели 3776 человек.