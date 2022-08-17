78-летний дедушка устроил лобовое ДТП с тремя пострадавшими на развязке КАД с Приморским шоссе

Пенсионер на "Хонде" вылетел в лоб "Ладе". Фото: vk.com/dorinspb

Серьезное ДТП устроил на Приморском шоссе пенсионер 1944 года рождения. Пожилой мужчина ехал на своей синей «Хонде» по развязке у дамбы, когда не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, прямо в лоб «Ладе». Причиной аварии могло стать плохое самочувствие 78-летнего мужчины.

- Похоже, дедушке за рулем стало плохо, автомобиль мотало от отбойника к от отбойнику, - пишет паблик «Дорожный инспектор».

В результате столкновения у «Лады Калины», в которое ехала семья с сыном-подростком, оказалась разбита вся передняя часть. От удара вспыхнул моторный отсек, который быстро удалось потушить очевидцам аварии.

В больницу были госпитализированы женщина-пассажирка «Калины», ее 16-летний сын. А также сам пенсионер, управлявший «Хондой». 47-летний водитель «Лады» от поездки в больницу отказался.

Точные причины и обстоятельства аварии устанавливают инспекторы ГИБДД.