Судимый мигрант украл велосипед у петербургского пенсионера

Полиция вернула украденный велосипед пенсионеру. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Полицейские Калининского района нашли вора, который украл велосипед у петербургского пенсионера. Двухколесный транспорт стоял на лестничной клетке 23 этажа в доме на проспекте Просвещения. Пока бесследно не исчез.

- Расследование этого преступления было поручено сотрудникам 15 отдела полиции во главе с молодым оперуполномоченным уголовного розыска лейтенантом Евгением Дмитриенко. Он опросил жильцов дома и изучил записи с камер видеонаблюдения, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Записи и помогли установить злодея. Им оказался 32-летний мигрант, ранее уже судимый за похожие преступления. Велосипед у него изъят и возвращен владельцу.

На раскрытие дела ушло всего три дня.