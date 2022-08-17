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Происшествия17 августа 2022 8:30

Судимый мигрант украл велосипед у петербургского пенсионера

Злоумышленника задержала полиция
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Полиция вернула украденный велосипед пенсионеру. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Полиция вернула украденный велосипед пенсионеру. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Полицейские Калининского района нашли вора, который украл велосипед у петербургского пенсионера. Двухколесный транспорт стоял на лестничной клетке 23 этажа в доме на проспекте Просвещения. Пока бесследно не исчез.

- Расследование этого преступления было поручено сотрудникам 15 отдела полиции во главе с молодым оперуполномоченным уголовного розыска лейтенантом Евгением Дмитриенко. Он опросил жильцов дома и изучил записи с камер видеонаблюдения, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Записи и помогли установить злодея. Им оказался 32-летний мигрант, ранее уже судимый за похожие преступления. Велосипед у него изъят и возвращен владельцу.

На раскрытие дела ушло всего три дня.