Смертность среди трудоспособного населения сократилась в Петербурге на 15%

В Петербурге после подъема сократилась смертность. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Смертность среди трудоспособного населения Петербурга сократилась почти на 15%. Об этом было заявлено на заседании комиссии по снижению смертности, которая прошла в Смольном. В нем приняли участие вице-губернатор Олег Эргашев, глава Комздрава Дмитрий Лисовец, руководитель Центра Алмазова Евгений Шляхто и другие эксперты.

- По данным статистики в январе-июне 2022 года умерло на 14,9% меньше лиц трудоспособного возраста в сравнении с 2021 годом, - сообщает пресс-служба городской администрации.

После этого Петербург перешел в «зеленую» зону по смертности в пересчете на 100 тысяч населения. В «желтой» город находился с 2021-го, когда был рост смертности в 15,%.

При этом в Петербурге растет число экстренных госпитализаций людей с острой сердечно-сосудистой патологией. У медиков вызывает опасение распространенность алкогольной кардиомиопатии и раннего атеросклероза в молодом возрасте.

Основными причинами смертности остаются болезни системы кровообращения, органов дыхания и онкология. В числе лидеров и коронавирус.