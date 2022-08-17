Ребенка с травмой ануса от ножниц госпитализировали в Петербурге

Ребенок повредил анус ножницами в Парголово. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

6-летнего мальчика с резаной травмой ануса привезли в одну из больниц Петербурга вечером 16 августа. Врачей скорой вызвала мать ребенка, который пожаловался на боль в прямой кишке. Женщина также заметила кровь на туалетной бумаге. Она расспросила сына и то рассказал, что все произошло во время игры.

- Малыш остался один в комнате и засунул острый предмет себе в прямую кишку, - пишет сайт «Патрульный Петербурга».

Ребенка госпитализировали, его состояние оценивается как средне-тяжелое. Известно, что инцидент произошел в одном из домов в Парголово. По факту ЧП проверку ведут правоохранительные и надзорные органы.