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Происшествия17 августа 2022 12:12

Пожарные машины съехались к «ДК Горького» в Петербурге

Очевидцы решили, что в здании произошло возгорание
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Пожарные съехались к театру на "Нарвской" в Петербурге

Пожарные съехались к театру на "Нарвской" в Петербурге

Фото: СОЦСЕТИ

На проспекте стачек у станции метров "Нарвская" в Санкт-Петербурге днем 17 августа 2022 года съехались пожарные машины. Прохожие заметили, что у здания театра "ДК имени Горького", он же "Дворец искусств Ленинградской области" стоят четыре машины спасателей, а сами сотрудники МЧС проводят какую-то работу. Очевидцы решили, что в здании происходит пожар. Об этом они рассказали в социальных сетях.

- Внутренний пожар в театре возле метро "Нарвская", - рассказали очевидцы.

Однако на снимка с места событий никакого дыма не видно. Да и большого скопления спасателей тоже.

В итоге пожар оказался ненастоящим. Другие очевидцы рассказали, что это проходят пожарные учения в театре. Ни один человек или сцена не пострадали.