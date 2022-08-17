Голый мужчина бегал за девочками на детской площадке в Петербурге

Голый мужчина приставал к девочкам на детской площадке в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Красносельском районе Санкт-Петербурга голый мужчина бегал за девочками по детской площадке. Неадеквата заметили днем 16 августа 2022 года рядом с домом 12/1 по улице Захарова. В 30-градусную жару мужчине явно напекло голову, так как он вышел на середину двора в одних лишь тапках, пугая детей своими обнаженными телесами. Его снял на видео один из очевидцев и выложил кадры в социальную сети.

- Вот такой персонаж на детской площадке. Голый. Дети вокруг на велосипедах. Пристает к девочкам маленьким. За детьми гоняется. Вот это да, дожили, - рассказал автор видео.

Одна из комментаторов рассказала, что ее сын видел этого мужчину. Тот сказал детям, что его якобы ограбили и раздели. Но тогда встает вопрос, почему он решил побегать за детьми, а не добежать до ближайшего отделения полиции.

Что касается стражей порядка, по всей видимости никто из очевидцев не сообщил в МВД о происходящем. Хотя очевидно в поведении мужчины есть серьезные нарушения.