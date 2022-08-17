Новый фонтан открылся после реконструкции в Петербурге

Новый фонтан с водной сферой открылся после реконструкции в Невском районе Петербурга / Фото: Водоканал

В Санкт-Петербурге открылся новый фонтан на проспекте Большевиков в Невском районе. Фонтан был построен еще в 1991 году, но последние 26 лет был заброшен. Со временем его засыпало землей и он стал больше походить на клумбу. Реконструкцию провели сотрудники "Водоканала" и дали водному сооружению новую жизнь. Об этом в компании рассказали 17 августа 2022 года.

- Сначала рабочие демонтировали бетонную конструкцию фонтана и установили на это место две чаши. В центре одной из чаш смонтировали декоративную подсветку и "Водную сферу", - рассказали в компании.

Сфера визуально похожа на одуванчик. Облицовка чаш выполнена их гранита, добытого на Ладоге. Он устойчив к влаге, очень плотный и имеет выразительный рисунок.

Торжественное открытие фонтана состоялось 17 августа. И он сразу же стал местом притяжение детей, спасающихся в брызгах фонтана от жары.