Пистолет с патронами нашли в камере хранения в супермаркете в Ленобласти

В камере хранения супермаркета в Ленобласти нашли оружие и боеприпасы Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В камере хранения супермаркета в Гатчинской области в Ленинградской области нашли пистолет с патронами. Находку сделали сотрудники службы безопасности магазина вечером 15 августа 2022 года в городе Коммунары, когда проверяли камеры хранения. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Сотрудники службы безопасности супермаркета проводили осмотр металлических ящиков хранения и в одном из них нашли пакет с оружием и боеприпасами. В камере лежали пистолет с маркировкой ЛН №3450 1954 и магазином, а также 31 патрон, - рассказал источник.

Сотрудники магазина позвонили в полицию и сообщили о находки. Стражи порядка прибыли на место, осмотрели пистолет и отправили его на экспертизу.

Также правоохранителям предстоит найти человека, который таким образом решил избавиться от оружия.