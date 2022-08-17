Незаконный автосервис демонтировали на берегу Черной речки в Петербурге

Незаконный автосервис демонтировали на севере Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН

В Приморском районе Санкт-Петербурга сотрудники комитета по контролю за имуществом снесли незаконный автосервис, который находился на набережной Черной речки. Предприниматель должен был сам освободить земельный участок на Байконурской улице, но сам этого не сделал. Поэтому к работе приступили городские службы. Об этом в комитете рассказали 17 августа 2022 года.

- Ранее бизнесмен заключал с городом договор на аренду земли под автосервис. Но превысил размеры ангара, а также за время работы нарушил требования к обращению с отходами производства. В конце прошлого года договор был расторгнут и предприниматель должен был освободить землю, - рассказали в комитете.

Но автосервис продолжил работать. В итоге сотрудники комитета взялись за работу сами. Владельцу бизнеса придется возместить стоимость принудительных работ по демонтажу павильона.