Полиция Ленобласти задержала садиста за пытки матери огнем

Садист издевался над матерью и поджигал ее огнем Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полиция Ленинградской области задержала садиста из Ульяновской области, который издевался над родной матерью. 47-летний мужчина девять месяцев находился в федеральном розыске. Оказалось, что он прятался во Всеволожском районе 47-го региона. Об этом 17 августа 2022 года сообщили в АН "Оперативное прикрытие".

- Мужчина находился в федеральном розыске с ноября 2021 года. Известно, что 13 мая прошлого года изверг пытал огнем свою мать, - рассказал источник.

Находясь в квартире в городе Инза Ульяновской области садист с помощью зажигалки поджигал баллончик с лаком, направлял пламя на свою мать, издеваясь над женщиной и обжигая ей тело.

Мужчину нашли в коттеджном поселке Хапо-Ое Колтушского сельского поселения. Ранее на него уже было возбуждено два уголовных дела за угрозы убийством и умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.