Уголовно дело возбудили после стрельбы у Севкабельпорта в Петербурге

Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, стрелявшего в прохожего на Кожевенной линии ВО Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после стрельбы возле Севкабельпорта. Инцидент произошел поздно вечером 12 августа 2022 года. Трое мужчин повздорили с одним из отдыхающих и обстреляли его из травматического пистолета. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- В полицию позвонила 31-летняя женщина и рассказала, что возле дома 40 по Кожевенной улице трое мужчин угрожали ее мужу, а один из участников конфликта выстрелил в сторону ее супруга из пистолета. После этого все трое сели в автомобиль "УАЗ" и скрылись с места, - рассказали в полиции.

Вечером 14 августа у дома 6 17-й линии Васильевского острова оперативники задержали стрелка. Им оказался 24-летний парень, у которого изъяли травматический пистолет.

По факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Устанавливаются соучастники преступления.