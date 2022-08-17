Мужчина украл более полумиллиона рублей из машины в Петербурге

Сотрудники полиции задержали мужчину, похитившего из автомобиля более полумиллиона рублей в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге мужчина украл из чужой машины более полумиллиона рублей. Как рассказали в главном управлении МВД по Северной столице и Ленобласти, инцидент произошел 15 августа 2022 года, когда автомобиль был припаркован у дома 5 по улице Нахимова. В машине на тот момент находился 13-летний мальчик.

- 34-летняя хозяйка автомобиля "Фольксваген Пассат" припарковала машину и ненадолго вышла. В автомобиле остался ее сын. В это время неизвестный мужчина открыл машину, угрожал мальчику ножом и забрал из бардачка 575 тысяч рублей, - рассказали в полиции.

По факту ограбления было возбуждено уголовное дело. В тот же день вечером у дома 33 по улице Марата полиция задержала подозреваемого в краже. Им оказался 30-летний житель Ростовской области. Сейчас он находится под стражей.