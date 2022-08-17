Мотоциклист погиб в ДТП с "Мерседесом" в Петербурге

Мотоциклист попал в смертельное ДТП в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Мотоциклист погиб в ДТП с Санкт-Петербурге. Смертельная авария произошла вечером 17 августа 2022 года на перекрестке Ленинского проспекта и Брестского бульвара. Водитель двухколесного "коня" пытался увернуться от столкновения с одной машиной, но попал под другую. Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.

- Он (мотоциклист, прим. ред.) пытался перестроиться из левого в правый ряд, но спереди затормозил автомобиль, слева машина прижала и он пытаясь увернуться, влетел под синий "Мерседес", - рассказали свидетели аварии.

При столкновении мотоциклист неудачно упал на землю и сломал шею. От этого он скончался на месте.

Сейчас на месте аварии уже работают сотрудники дорожной полиции, которым предстоит разобраться в причинах смертельного ДТП.