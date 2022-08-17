Более половины жителей Петербурга готовы обманывать интернет-магазины ради выгоды

Треть жителей Санкт-Петербурга не считают мошенничеством обман онлайн-магазинов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Больше половины жителей Санкт-Петербурга считают, что можно обманывать интернет-магазины ради получения выгоды. Причем треть горожан уверены, что это не мошенничество и никакого наказания за этим не последует. Об этом 17 августа 2022 года рассказали в аналитическом агентстве A2:Research.

- "Безобидными" способами обмана петербуржцы считают использование чужой карты лояльности, а половина опрошенных делают так постоянно. Еще 13 процентов покупателей регистрируют новые аккаунты для получения скидок, - говорится в исследовании.

Также горожане отметили, что можно обмануть магазин, попользовавшись вещью и вернув ее или подменить товар на фальшивым. При этом каждый третий опрошенный уверен, что никакой отвественности за это не будет.

- Уверенность в безнаказанности может обернуться тяжелыми последствиями. Это состав преступления, который может быть предусмотрен статьями о краже, мошенничестве или грабеже, - отметил юрист.