Умер археолог Александр Сакс, крупнейший специалист по средневековым древностям Карелии, Финляндии и Прибалтики

Умер доктор исторических наук, археолог Александр Сакс / Фото: archeo.ru

В Санкт-Петербурге 14 августа 2022 года умер доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Отдела славяно-финской археологии ИИМК РАН Александр Сакс. Ученый являлся крупнейшим специалистом по средневековым древностям Карелии, Финляндии и Прибалтики. Об этом рассказали в пресс-службе парка Монрепо.

- Научные достижения Сакса нашли признание не только в России, но и за рубежом. Он был членом нескольких международных проектов, в рамках которых велись исследования по археологии и ландшафтной истории Карельского перешейка и Северо-Западного Приладожья, - рассказали в парке.

Также он внес огромный вклад в изучении истории средневекового Выборга. Благодаря ученому были открыты остатки ранних поселений.

Прощание с археологом состоится утром 19 августа в Церкви Святой Марии.