Рекорд максимальной температуры побила жара в Петербурге 17 августа

Жара побила температурный рекорд в Петербурге 17 августа Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жара в Санкт-Петербурге побила суточный рекорд максимальной температуры воздуха. Еще никогда в Северной столице не было так тепло 17 августа. Отметки на столбиках термометров зафиксировали показатель выше плюс 30 градусов, оставив позади рекорд, установленный в 2008 году. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Шутки кончились, и сегодня в Северной столице обновлён суточный рекорд максимальной температуры воздуха. Еще никогда за всю историю инструментальных наблюдений за погодой в этот день в Санкт-Петербурге не было так жарко: столбики термометров поднялись до отметки плюс 30,1 градусов, что на 0,2 градуса выше, чем было в этот день в 2008 году, - рассказал синоптик.

Возможно, что дальше будет только больше. По прогнозам 18 августа будет таким же знойным днем. Да и далее до конца текущей недели температура не собирается опускаться. Лето, видимо, до конца решило выжать все по полной.