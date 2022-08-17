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Происшествия17 августа 2022 19:41

Водитель погиб в лобовом ДТП на Приозерском шоссе в Ленобласти

На трассе произошло столкновение автомобилей "Субару" и "Рено"
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Водитель "Субару" погиб в ДТП на Приозерском шоссе в Ленобласти

Водитель "Субару" погиб в ДТП на Приозерском шоссе в Ленобласти

Фото: СОЦСЕТИ

Смертельное ДТП произошло на Приозерском шоссе в Ленинградской области. Вечером 17 августа 2022 года на 103 километре трассы столкнулись автомобили "Субару" и "Рено". Удар пришелся "лоб в лоб". Водитель "Субару" погиб на месте. Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.

- В одной весовой категории автомобили. Странно, что водитель "Субару" погиб, - удивились пользователи соцсетей.

Со слов очевидцев, водителя второго автомобиля с места аварии госпитализировали в больницу. В каком он находится состоянии, не уточняется. Данные о водителях машин также не сообщаются.

На месте ДТП работают спасательные службы, а также инспекторы дорожной полиции. Им предстоит выяснить все обстоятельства трагедии.