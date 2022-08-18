Врачи Боткинской больницы назвали новые симптомы коронавируса

Из-за растущей заболеваемости в стационарах готовят новые койки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Врачи Боткинской больницы обрисовали новые симптомы коронавируса, с которыми к ним поступают пациенты. Ежедневно в стационар привозят по 70-80 человек с признаками ковида, у многих он подтверждается. В группе риска как и прежде люди старшего возраста, а также пациенты с онкологией и хроническими заболеваниями.

- Стали встречаться бронхообструктивные состояния (нарушение проходимости и затрудненное отхождение слизи из бронхов - прим.ред.) и выраженный интоксикационный синдром. Дыхательная недостаточность на фоне пневмонии встречается реже, - рассказал заведующий инфекционным отделением больницы имени Боткина Владимир Капацына, слова которого приводит пресс-служба Комитета по здравоохранению.

Гораздо меньше стало случаев поражения легких. Также, по словам медиков, пациенты стали реже терять обоняние, температура при нынешнем штамме может быть не слишком высокой. А вот явную слабость ощущают практически все заболевшие.

В среднем пациенты с ковидом проводят в больнице 10-14 дней, но при тяжелом течении, лечение в стационаре занимает месяц и больше. Признаки коронавируса: температура, насморк, кашель, боли в горле и мышцах.