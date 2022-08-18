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Общество18 августа 2022 8:37

Горсуд Петербурга отменил приговор градозащитнику Кононову по делу о дискредитации армии

Ранее его приговорили к штрафу в 40 тысяч рублей
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Александру Кононову отменили приговор по делу о дискредитации армии. Фото: ВООПиК

Александру Кононову отменили приговор по делу о дискредитации армии. Фото: ВООПиК

Городской суд Петербурга отменил приговор бывшему члену ВООПиК, градозащитнику Александру Кононову, которого обвиняли по статье о дискредитации армии. Ранее Ленинский райсуд признал градозащитника виновным и оштрафовал на 40 тысяч рублей.

- Городской суд постановление районного суда отменил, производство по делу прекратил в связи с истечением сроков давности, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

При этом такое решение не означает реабилитации Кононова, а лишь отменяет наказание.

Напомним, что дело о публичных высказываниях, дискредитирующих вооруженные силы России, тянулось с середины мая. Сам Кононов, на тот момент еще бывший заместителем главы регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК), вину не признавал.

А вскоре прошло скандальное заседание отделения, на котором Кононова исключили из ВООПиКа.