Ребенок погиб в ДТП с квадроциклом на скоростной трассе «Нева» в Ленобласти

Ребенок погиб в ДТП на платной трассе "Нева". Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

13-летний подросток погиб в ДТП в Тосненском районе Ленобласти. Трагедией обернулась прогулка на квадроцикле по скоростной трассе М-11 «Нева», идущей от Москвы до Петербурга. В се произошло вечером 17 августа на 598-м километре дороги.

- 28-летняя девушка, управляя квадроциклом CF Moto, не справилась с управлением и допустила съезд в дренажную канаву, - пишет «Мойка 78».

Квадроцикл перевернулся, водитель и ее 13-летний пассажир вылетели из седла. При этом мальчик получил тяжелейшие травмы. Его экстренно госпитализировали в ближайшую больницу. Но несмотря на усилия врачей в тот же день ребенок умер.

Известно, что женщина прав на управление техникой не имела, а сам квадроцикл не был зарегистрирован в ГИБДД. По факту смертельной аварии начата проверка.