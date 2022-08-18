«Сапсан» насмерть сбил человека в Ленобласти

"Сапсан" насмерть сбил пенсионера в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Скоростной поезд «Сапсан» насмерть сбил человека на переезде у станции «Трубниково» в Тосненском районе Ленобласти. Трагедия произошла утром 17 августа. Жертвой ЧП стал 73-летний местный житель.

- Установлено, что погибший переходил железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора, - сообщает пресс-служба петербургского Линейного управления МВД на транспорте.

Машинист поезда пытался остановить состав, но наезда не удалось избежать. Пострадавший пенсионер погиб на месте. Сейчас по факту смертельной аварии начата проверка.

Отметим, что в 2021 году на этом переходе поезд уже сбивал насмерть человека. А 16 июня 2022 года у станции «Поповка» в том же районе Ленобласти «Сапсан» сбил 69-летнюю пенсионерку.