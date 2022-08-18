29 детей потерялись в лесах Ленобласти с начала года

373 человека потерялись в лесах с начала года. Фото: Олег ЗОЛОТО

373 человека, в том числе 29 детей, потерялись в лесах Ленобласти с начала 2022 года. Четверо из потерявшихся не найдены до сих пор. Об этом рассказал начальник центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Ленинградской области Алексей Николенко.

- При этом обнаружены тела еще четверых человек. В прошлом году показатели были примерно такими же. Но грибной и ягодный сезоны только начинаются, так что ожидаем наплыв людей в лесу, - отметил на пресс-конференции в ТАСС спасатель.

Чтобы не попасть в беду, в МЧС советуют перед уходом в лес обязательно сообщить родственникам или друзьям, куда вы идете и когда вернетесь. Изучить карту местности, взять с собой заряженный телефон, пауэрбанк, запас пищи – шоколад, например (хорошо поможет поддержать силы), а также воду, спички, компас и нож. одеваться надо в яркую одежду, чтобы при поиске вас было проще найти.

Но лучше вообще не теряться.