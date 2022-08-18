Дачников и грибников предупредили об «особенно» активных клещах в Ленобласти

В нынешнем году клещи особенно активны. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Больше пяти тысяч человек пострадали от нападения клещей с начала лета в Ленинградской области. О том, что в этом году паразиты особенно активны, рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

- В этом году активные клещи, на сегодня более пяти тысяч пострадавших. Более 200 человек - на прошлой неделе, до этого было по 300 человек в неделю. Это много. Мы превышаем многолетний уровень, - рассказала на пресс-конференции в ТАСС руководитель Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Ольга Историк.

По словам специалистов, активности клещей способствует теплая погода. Самые опасные места для людей: приусадебные участки причастных жилых домах и на дачах в садоводствах, а также лес и прибрежная территория водоемов.

Больше всего «укусов» отмечено в Тихвинском, Киришском, Гатчинском, Тосненском, Волховском, Вокситогорском и Всеволожском районах.