Заблудившаяся в лесу под Петербургом девушка ела от голода грибы и умерла от отравления

Не все грибы в лесу одинаково полезны. В этом сезоне отравились уже 14 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Трагически закончился поход в лес для молодой жительницы Петербурга. Девушка сначала заблудилась, а потом насмерть отравилась грибами, которые ела от голода. Ее успели найти и довезти до больницы, но поражение внутренних органов оказалось слишком сильным.

- Пациентка поступила к нам с тяжелейшей печеночной недостаточностью, спасти ее не удалось, - рассказал на пресс-конференции в ТАСС руководитель отдела клинической токсикологии НИИ имени Джанелидзе Алексей Лодягин.

По его словам, за прошлый год в НИИ Джанелидзе вылечили 37 пациентов с отравлением грибами. По счастью, все люди выжили. В этом сезоне госпитализировано уже 14 пострадавших, увы с одним летальным исходом. При этом грибной сезон еще только начался и наплыва пациентов медики ждут ближе к осени.