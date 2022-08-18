Еще 520 ковидных коек развернули в трех стационарах Петербурга

Еще 520 коек готовы принимать больных коронавирусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге продолжают увеличивать количество коек для пациентов с коронавирусом. С 18 августа больных начали принимать еще три стационара. В них развернуто 520 коек, что позволило поднять число свободных мест выше уровня в 25 процентов.

- Количество коек под COVID-19 на сегодняшний день составляет в Петербурге 2712, - сообщает пресс-служба Комитета по здравоохранению.

113 мест появилось в корпусе-трансформере больницы Святого Георгия, построенном в декабре 2021 года. Здесь два инфекционных отделения и 19 коек реанимации.

Принимать ковидных пациентов начал госпиталь-трансформер Клинической больницы Святителя Луки, реконструированный в прошлом году. Тут имеется три инфекционных отделения, 12 коек реанимации. Всего больница может принять 150 больных коронавирусом.

Еще 257 инфекционных коек развернуто в горбольнице № 38 имени Семашко.