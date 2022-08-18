Про убитого киллером вице-губернатора Петербурга Михаила Маневича снимут фильм

С момента гибели Михаила Маневича исполнилось 25 лет. Фото: Александр Глуз / "Петербургский дневник".

18 августа 1997 года в Петербурге был убит вице-губернатор Михаил Маневич. С момента того шокирующего преступления исполнилось ровно 25 лет, но официально дело не раскрыто. Сын Михаила Маневича Артем рассказал, что сегодня он пойдет на кладбище, а в будущем хочет снять фильм про отца.

- Есть большой запас видеоматериалов. Большое количество уважаемых людей уже дали свое согласие на участие в проекте, идея и концепция тоже созрели, - рассказал «Петербургскому дневнику» сын расстрелянного киллером вице-губернатора.

Кто из бывших коллег и сослуживцев по Смольному придет на кладбище к могиле отца, Артем не знает. Принуждать он никого не хочет. Сейчас ему 34, а на момент убийства было всего девять лет.

Напомним, что Михаил Маневич был расстрелян снайпером из автомата Калашникова утром 18 августа 1997 года. Все произошло в 8:50 на углу Невского проспекта и улицы Рубинштейна, где Маневич жил с семьей. Пули киллера прошили насквозь служебный автомобиль вице-губернатора, в котором он ехал с женой. Маневич получил пять пулевых ранений в грудь и шею и скончался по дороге в больницу. Его жена была ранена по касательной.

На момент работы в Смольном Маневич курировал вопросы приватизации городского имущества.

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