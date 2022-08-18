7-летнюю девочку все лето насиловал двоюродный брат в Ленобласти

Старшеклассник из Ленобласти все лето насиловал малолетнюю сестру Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области семилетняя девочка все лето подвергалась сексуальному насилию со стороны старшего двоюродного брата. 16-летний старшеклассник пользовался беспомощностью сестренки пока история наконец не всплыла на поверхность. Об этом 18 августа 2022 года рассказал АН "Оперативное прикрытие".

- Ученика 11-го класса школы из поселка Низино Ломоносовского района области задержали 17 августа. Стало известно, что юноша все лето с 31 мая по 9 августа насиловал свою маленькую двоюродную сестру, - сообщил источник.

Как именно эта история стала явной, источник не уточняет. Известно, что следственный комитет уже возбудил уголовное дело о сексуальном насилии над малолетней.

Молодой человек на данный момент находится в изоляторе временного содержания. Расследование продолжается.