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Происшествия18 августа 2022 14:15

7-летнюю девочку все лето насиловал двоюродный брат в Ленобласти

Полиция задержала 16-летнего старшеклассника
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Старшеклассник из Ленобласти все лето насиловал малолетнюю сестру

Старшеклассник из Ленобласти все лето насиловал малолетнюю сестру

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области семилетняя девочка все лето подвергалась сексуальному насилию со стороны старшего двоюродного брата. 16-летний старшеклассник пользовался беспомощностью сестренки пока история наконец не всплыла на поверхность. Об этом 18 августа 2022 года рассказал АН "Оперативное прикрытие".

- Ученика 11-го класса школы из поселка Низино Ломоносовского района области задержали 17 августа. Стало известно, что юноша все лето с 31 мая по 9 августа насиловал свою маленькую двоюродную сестру, - сообщил источник.

Как именно эта история стала явной, источник не уточняет. Известно, что следственный комитет уже возбудил уголовное дело о сексуальном насилии над малолетней.

Молодой человек на данный момент находится в изоляторе временного содержания. Расследование продолжается.