«Мерседес» сбил школьницу на самокате на парковке ТЦ в Петербурге

«Мерседес» сбил школьницу на самокате на парковке ТЦ «Меркурий» в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге мужчина на "Мерседесе" сбил школьницу, которая ехала на электросамокате по парковке торгового центра. Авария произошла утром 17 августа 2022 года возле ТЦ "Меркурий" на улице Савушкина. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- В 11:45 часов у дома 126 по улице Савушкина 57-летний водитель, управляя автомобилем "Мерседес Бенц" сбил 15-летнюю школьницу на территории парковки торгового центра, - рассказали в полиции.

Как именно произошло столкновение, полиция не уточняет. После аварии девочке потребовалась медицинская помощь, поэтому карета "скорой" госпитализировала ее в больницу. Состояние школьницы оценивается, как средней степени тяжести.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего.