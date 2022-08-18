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Общество18 августа 2022 16:09

Двое военных из Ленобласти погибли во время спецоперации на Украине

Свои соболезнования выразил губернатор Александр Дрозденко
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Двое военных из Ленобласти погибли во время спецоперации

Двое военных из Ленобласти погибли во время спецоперации

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ленинградская область простилась с двумя военными, погибшими во время специальной операции на Украине. Оба они были жителями Всеволожского района. Свои соболезнования родным и близким воинов выразил губернатор области Александр Дрозденко.

- При исполнении специальных задач героически погиб наш земляк, воин Золотов Александр Юрьевич, - рассказал губернатор 18 августа.

15 августа Дрозденко сообщил о гибели военнослужащего Алексея Михайловича Гудзевича. Оба воина сражались далеко от дома.

Губернатор выразил искренние и глубокие соболезнования семье Золотова и Гудзевича, а также их родным, друзьям и тем, кому были близки эти люди.