Двое военных из Ленобласти погибли во время спецоперации на Украине

Двое военных из Ленобласти погибли во время спецоперации Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ленинградская область простилась с двумя военными, погибшими во время специальной операции на Украине. Оба они были жителями Всеволожского района. Свои соболезнования родным и близким воинов выразил губернатор области Александр Дрозденко.

- При исполнении специальных задач героически погиб наш земляк, воин Золотов Александр Юрьевич, - рассказал губернатор 18 августа.

15 августа Дрозденко сообщил о гибели военнослужащего Алексея Михайловича Гудзевича. Оба воина сражались далеко от дома.

Губернатор выразил искренние и глубокие соболезнования семье Золотова и Гудзевича, а также их родным, друзьям и тем, кому были близки эти люди.