Синоптик рассказал, когда закончится жара в Петербурге

Синоптик рассказал, как долго в Петербурге простоит жара Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Аномальная жара стоит в Санкт-Петербурге уже неделю. Отметки на термометрах поднимаются выше плюс 30 градусов, побивая все предыдущие рекорды. Такой знойной и засушливой погоды в августе в городе не было давно. 18 августа 2022 года ожидается очередной рекорд. Тем временем, синоптик Юрий Куткевич рассказал "Комсомолке", как долго продержится это пекло.

- В выходные температура воздуха немного понизится. 18 и 19 августа в городе будет еще выше 30 градусов, а в субботу и воскресенье около 25-27 градусов. Для кого-то такое понижение может быть несущественно, - отметил синоптик.

Будущая неделя продолжит выматывать горожан жарой. Правда, уже не такой знойной. На протяжении этих дней температура воздуха так и останется на уровне плюс 25-27 градусов. В начале недели даже могут пройти небольшие дожди, первые за две недели.

Причиной такого зноя стал очень малоподвижный антициклон, который гонит горячий воздух с юга. Синоптики предсказывают, что такая погода простоит в Петербурге вплоть до 1 сентября.